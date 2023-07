U konfirmua ditë më parë për lajmi.net, Iran Junior lojtari më i ri i Dukagjinit

Dukagjini ka përforcuar ekipin e tij me një tjetër lojtar.

Skuadra nga Klina ka arritur marrëveshje me ish-futbollistin brazilian të Dritës, Iran Junior. Burime të sigurta të lajmi.net kanë konfirmuar se marrëveshja mes klubit dhe lojtarit është arritur.

Ndërsa, sot janë vetë klubi që e kanë bërë tashmë zyrtare transferimin e Iran Junior në Dukagjin.

“Welcome Iran Junior

Futbollisti, Iran Júnior është futbollisti më i ri i klubit tonë. Ish-anëtari i klubit te Teutës në Shqipëri dhe shumë skuadrave në futbollin brazilian është bashkuar me klubin tonë. Mesfushori me tipare ofanzive në superligën e Kosovës është paraqitur së fundmi me klubin e Dritës dhe të Ulpianes, ku ka pasur paraqitje mjaftë të mira.

Mirësevjen Iran Júnior”, thuhej në njoftimin e klubit./Lajmi.net/