U komentua për një mjet që mbajti në duar, Arbenita: Ma keni shpifur, kurrë nuk do të bëheni burra shqiptarë ju

Arbenita Ismajli, është treguar e ashpër ndaj komenteve e paragjykimeve të njerëzve.

Përmes një postimi në ‘Instastory’, modelja u ka reaguar ndjekësve paragjykues, shkruan lajmi.net.

E gjitha kjo erdhi pas një video të publikuar së fundi, ku shihej duke mbajtur diçka në dorë.

Në postimin e saj ajo shprehet e zhgënjyer, sa shpesh i vie turp edhe pse është shqiptare.

“Nganjëherë më vjen shumë turp që jam shqiptare, edhe e pyeti veten përse shumica e popujve tjerë nuk na duan. Seriozisht nuk kam koment. Jam femra më e pavarur, veç punët e mia i shikoj, nuk i bëj keq askujt me marrë kaq shumë urrejtje prej vëllezërve/motrave shqiptare. Marre. Ma keni shpifur, kurrë nuk do të bëheni burra shqiptarë ju, marre ju qoftë. Si me qenë serbë, nuk e di kush po ju edukon kështu. Edhe unë jam nënë motër, teze e dikujt, Marrë more tmerr vetëm për marrëdhënie intime mendoni. Të degjeneruar.”, ka shkruar ajo.

Ndryshe, modelja së fundi po komentohet lidhur me raportin e saj me Feron, e që përmes një videoje në ‘TikTok’ është shprehur se po divorcohet./Lajmi.net/