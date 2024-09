“U kënaqa me temin”, Vesa Vllasaliu nxit spekulime për lidhje me një reagim që i bëri ndjekësit Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Vesa Vallasaliu, “trazoi” internetin me një reagim që i bëri një ndjekësi në TikTok. Ajo publikoi një video në këtë platformë, ku bashkë me miken e saj interpretonin disa frazë të këngës “Na 2” të Loredanës dhe Taynës. Kësaj videoje i reagoi një ndjekës, duke bërë një koment për…