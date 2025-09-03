U kapën me 15kg kokainë të pastër e 100 mijë euro cash, burg për 2 shqiptarët në Itali, në kërkim një grua
Dy shqiptarët e arrestuar pak ditë më parë në një operacion antidrogë në Peruxhia, teksa iu zbulua në makinë dhe banesa 15 kg kokainë dhe rreth 100 mijë euro cash, do të qëndrojnë në paraburgim. Vendimi u dha nga gjyqtarja e hetimeve paraprake Simona Di Maria, e cila miratoi kërkesën e bërë nga zyra e…
Vendimi u dha nga gjyqtarja e hetimeve paraprake Simona Di Maria, e cila miratoi kërkesën e bërë nga zyra e prokurorit.
Gjithashtu masë sigurie në mungesë u dha edhe për gruan e një prej të arrestuarve, e cila arriti të arratisej dhe u shpall në kërkim si bashkëpunëtore në organizatën kriminale që vepronte mes Umbrias dhe Toskanës.
Sipas gjyqtares, rreziku i arratisjes është veçanërisht i lartë për më të riun nga të dy, një shqiptar 25-vjeçar pa precedentë penalë, i cili mbërriti në Itali në mars me një vizë turistike. Edhe gjatë arrestimit frenetik, i riu u përpoq të arratisej. Pasi fillimisht u shtir sikur bashkëpunonte me policinë, ai ia mbathi me vrap dhe hodhi tutje një çantë shpine që përmbante mbi dy kilogramë kokainë të pastër. Arratisja e tij zgjati vetëm disa qindra metra.
Oficerët e rikuperuan drogën, të ndarë në blloqe, dhe menjëherë pas kësaj sekuestruan paratë që bashkatdhetari i sapoardhur nga Siena sapo kishte mbledhur. Rreth 70,000 euro në kartëmonedha me prerje të ndryshme u përdorën si siguri për kokainën. Oficerët gjetën gjithashtu tre telefona celularë në makinë, njëri i mbrojtur me fjalëkalim dhe 35-vjeçari shqiptar, i dyti i arrestuar, i cili u identifikua si banor i Sienës, refuzoi t’u tregonte atyre se si ta hapnin atë.
Ishte në shtëpinë e tij në Castelnuovo Berardenga ku oficerët gjetën një sasi të madhe droge të tetër (rreth 10 kilogramë) dhe valutë. Ato mbaheshin në një dollap, në një lloj ndarjeje të fshehur. Për këtë arsye, përveç arrestimit të tij, oficerët raportuan edhe gruan e 36-vjeçarit, e cila është në arrati.
Në total, oficerët sekuestruan rreth 100,000 euro në para të gatshme dhe afërsisht 15 kilogramë kokainë të pastër. Kjo sasi e madhe jep një ide për organizatën që fshihet pas dy shqiptarëve. Pronari i makinës me të cilën u ndalua 25-vjeçari duket gjithashtu një figurë veçanërisht shqetësuese: ai është një italian me një sërë të dhënash kriminale, përfshirë, sipas dokumenteve, një vrasje, informon media italiane.
Seanca dëgjimore për të vërtetuar arrestimin, e kryer nga Skuadra Mobile në flagrancë, të premten e kaluar në lagjen Sant’Enea të Perugias, u mbajt në gjykatë në prani të avokates Daniela Paccoi, e cila përfaqëson të dy shqiptarët e arrestuar.