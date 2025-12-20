U kapën duke punuar pa leje në Zvicër, katër kosovarëve u lëshohet urdhri për dëbim nga shteti
Gjatë një inspektimi në kantierin e ndërtimit në Unterterzen, u arrestuan pesë punëtorë që po punonin pa leje qëndrimi dhe pune. Ata dhe punëdhënësit e tyre do të paditen, transmeton albinfo.ch.
Në orën 10:20 të mëngjesit, zyrtarë nga Policia e Kantonit të St. Gallenit dhe Zyra e Kantonit të St. Gallenit për Çështje Ekonomike dhe Punë kryen së bashku një inspektim në një kantier ndërtimi në Lehrütistrasse, shkruan tagblatt.ch.
Katër shtetas të Kosovës dhe një i Maqedonisë së Veriut u gjetën duke punuar në kantier, të cilëve u mungonin lejet e qëndrimit dhe të punës. Pesë personat, të moshës midis 28 dhe 59 vjeç, u ndaluan përkohësisht.
Zyra e Migracionit lëshoi urdhra dëbimi nga Zvicra për pesë personat. Për më tepër, kërkesat për ndalim hyrjeje u dorëzuan në Sekretariatin Shtetëror për Migracionin. Katër shtetasit e Kosovës dhe ai i Maqedonisë së Veriut do të raportohen në Zyrën e Prokurorit të Kantonit të St. Gallenit.
Punëdhënësit e të përmendurve do të raportohen gjithashtu në zyrën e prokurorit kantonal të St. Gallenit për punësimin e shtetasve të huaj pa leje. Hetime të mëtejshme janë duke u zhvilluar për të përcaktuar nëse ka pasur ndonjë shkelje në lidhje me pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe taksën burimore.