U kap duke kontrabanduar cigare, i dyshuari e sulmon policin Policia e Kosovës në bashkëpunim me Doganën, kanë konfiskuar në Viti rreth 1300 boksa me cigare. Siç ka njoftuar policia rasti ka ndodhur të dielën rreth orës 13:40. “Raportohet se njësiti policor dhe njësiti mobil i doganës kanë ndaluar një veturë me targa vendore ku gjatë kontrollit kanë gjetur dhe konfiskuar 1299 boksa me cigare.…