U godit nga një veturë në lëvizje, vdes personi që po trajtohej në QKUK

Një person ka humbur jetën si shkak i një aksidenti që ndodhi në Fushë-Kosovë. Raportohet se i dyshuari derisa ka qenë duke drejtuar veturën, nga pakujdesia ka goditur këmbësorin viktimën mashkull. Viktima është dërguar për tretman mjekësor në QKUK ku ka ndërruar jetë, vdekjen e të cilit e ka konstatuar ekipi mjekësor. Me vendim të…

26/12/2025 09:43

Një person ka humbur jetën si shkak i një aksidenti që ndodhi në Fushë-Kosovë.

Raportohet se i dyshuari derisa ka qenë duke drejtuar veturën, nga pakujdesia ka goditur këmbësorin viktimën mashkull.

Viktima është dërguar për tretman mjekësor në QKUK ku ka ndërruar jetë, vdekjen e të cilit e ka konstatuar ekipi mjekësor.

Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë u lirohet familjarëve./Lajmi.net/

