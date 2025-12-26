U godit nga një veturë në lëvizje, vdes personi që po trajtohej në QKUK
Lajme
Një person ka humbur jetën si shkak i një aksidenti që ndodhi në Fushë-Kosovë.
Raportohet se i dyshuari derisa ka qenë duke drejtuar veturën, nga pakujdesia ka goditur këmbësorin viktimën mashkull.
Viktima është dërguar për tretman mjekësor në QKUK ku ka ndërruar jetë, vdekjen e të cilit e ka konstatuar ekipi mjekësor.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë u lirohet familjarëve./Lajmi.net/