U godit nga lisi, vdes një burrë në Ferizaj

14/09/2025 08:47

Një burrë ka humbur jetën në Manastric të Ferizajt, pasi dyshohet se një lis ra mbi të duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore.

Policia ka njoftuar se vdekjen e viktimës e kanë konfirmuar nga QKUK.

“Raportohet se viktima mashkull kosovar derisa ka qenë në afërsi të oborrit duke prerë dru, një lis bie mbi viktimën dhe si pasoj, i njëjti pëson lëndime trupore dhe dërgohet fillimisht në qendrën emergjente, e më pas në QKUK, ku mjeku kujdestar konfirmon vdekjen e tij. Lidhur me rastin është njoftuar prokurorit, ndërsa trupi i pa jetë u lirohet familjareve për ceremoni mortore”, thuhet në njoftimin e PK-së.

