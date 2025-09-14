U godit nga lisi, vdes një burrë në Ferizaj
Një burrë ka humbur jetën në Manastric të Ferizajt, pasi dyshohet se një lis ra mbi të duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore.
Policia ka njoftuar se vdekjen e viktimës e kanë konfirmuar nga QKUK.
“Raportohet se viktima mashkull kosovar derisa ka qenë në afërsi të oborrit duke prerë dru, një lis bie mbi viktimën dhe si pasoj, i njëjti pëson lëndime trupore dhe dërgohet fillimisht në qendrën emergjente, e më pas në QKUK, ku mjeku kujdestar konfirmon vdekjen e tij. Lidhur me rastin është njoftuar prokurorit, ndërsa trupi i pa jetë u lirohet familjareve për ceremoni mortore”, thuhet në njoftimin e PK-së.