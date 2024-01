U gjykua për grabitje me dhunë, Gjykata Federale në Zvicër dëbon shtetasin kosovar Një kosovar që kishte maskuar fytyrën me bluzë, bashkë me një person tjetër të maskuar sulmuan një person të tretë me qëllim grabitjen e një çante që kishte para brenda. Rasti ka ndodhur në shtator 2018, në Schlieren, Kantoni i Cyrihut. Grabitësit kanë pasur edhe një thikë me vete me të cilën e kanë goditur…