“U gjetën fishekë, gëzhoja dhe një sprej” – Policia e Kosovës bastis shtëpinë e Ana Murganiq në veri pas arrestimit për spiunazh
Tash e disa muaj, brenda shtëpisë së Ana Murganiq nuk qëndron askush. As të premten lëvizje nuk u panë. Në shtëpinë e Ana Murganiqit në lagjen “Iva Lola Ribar” në veri të Mitrovicës, e cila u arrestua në Kroaci, me bashkëshortin e saj pilot, i cili ka shërbyer në Kosovë për misionin paqeruajtës, KFOR, gjatë…
Lajme
Tash e disa muaj, brenda shtëpisë së Ana Murganiq nuk qëndron askush. As të premten lëvizje nuk u panë.
Në shtëpinë e Ana Murganiqit në lagjen “Iva Lola Ribar” në veri të Mitrovicës, e cila u arrestua në Kroaci, me bashkëshortin e saj pilot, i cili ka shërbyer në Kosovë për misionin paqeruajtës, KFOR, gjatë vitit 2022 – të cilët dyshohen për spiunazh – pas arrestimit të Murganiq, Policia e Kosovës është vënë në lëvizje.
Zëvendësdrejtori i Policisë për rajonin e veriut, Veton Elshani, ka konfirmuar për Lajmi.net se është bastisur shtëpia e saj, ku janë gjetur edhe prova.
“Në momentin që ka dalur informacioni atje, për neve ka qenë mjaftë për interes, për arsyeje që është përmendur se në lokacionet e caktuara, në komuna të caktuara dhe vende në vitin 2022, ne i kemi marrë veprimet e nevojshme që ta verifikojmë se ku është adresa e saj, kemi gjetur lokacionin e shtëpisë, kemi pranuar informacione se në atë shtëpi mund të ketë armë, kemi hyrë, kemi bastisur këtë shtëpi, kemi gjetur një sprej, disa gëzhoja, fishekë. Dhe jemi larguar nga ai vend,” tha Elshani për Lajmi.net.
Ai theksoi se janë në koordinim të ngushtë me autoritetet kroate për këtë rast.
Sipas tij, Policia e Kosovës rastet e tilla i trajton në të gjitha komunat veriore.
“Ajo që është shumë e rëndësishme që në momentin se ne pranojmë informacion i ngjashëm sikur ky rast, ne nuk kemi ndonjë pengesë, ndalesë që ne nuk mundemi me hetua, në krejt veriun e vendit,” tha ai.