U gjet i vdekur 61-vjeçari nga Gjilani, Policia jep detaje të tjera

Dje gjatë ditës, Policia e Kosovës ka lëshuar kërkesën për bashkëpunim me qytetarët për lokalizimin e tij, ndërsa sot bashkë me familjarët e tij e kanë gjetur personin pa shenja jete.

“Sot me datën 02.07.2024 njësite policore të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Gjilan në bashkëpunim me familjarë të personit kanë arritur që të gjejnë personin e paraqitur të humbur pa shenja jete, vdekjen e së cilit e ka konstatuar mjeku kujdestar. Me urdhër të prokurorit të shtetit trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion”, ka njoftuar Policia.