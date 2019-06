U fut në librin Gines, pasi punoi me shtijat më të mëdha në botë

Një studente po mban rekordin për krijimin e punimeve me shtijat më të mëdha në botë.

Megjithatë, ajo është ndarë e dëshpëruar nga kjo, pasi detyrohet t’i shesë ato e të paguajë universitetin me paratë e shtijave, transmeton lajmi.net.

Elizabeth Bond e theu këtë rekord për herë të parë në një konkurs në kolegjin ku studionte.

Megjithatë, ajo nuk e la me kaq, pasi mori edhe një palë shtija më të mëdha dhe me to theu një rekord botëror Guiness.

31-vjeçarja sot është e gatshme të shesë shtijat e çuditshme për të financuar dy vitet e fundit për studimet e saj në art, konkretisht të paguajë 22.800 dollarë. /Lajmi.net/