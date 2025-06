“U diagnostikova me epilepsi” – aktorja e njohur shqiptare prek me rrëfimin Aktorja e njohur shqiptare Ana Lika, ka ndarë një rrëfim të rrallë dhe prekës për një nga periudhat më të vështira të jetës së saj. Pas humbjes së nënës, Ana është përballur me një krizë të rëndë shëndetësore dhe emocionale. “Pas vdekjes së mamit, më diagnostikuan me një problem neurologjik – një formë epilepsie”, tregoi…