U dënua me 3 vite e 8 muaj burg, reagon Lekaj: E drejta do të dal shumë shpejt në shesh Gjatë ditës së sotme Gjykata e ka dënuar me 3 vite e 8 muaj burg. Lidhur me këtë ka reaguar vetë Lekaj. Ai ka thënë se e drejta do të dal shumë shpejt në shesh. “Në historinë e gjykimeve në Kosovë, ka pasur mijëra raste të gjykimeve të padrejta e të pabazuara, siç ishte edhe…