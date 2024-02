U dënua me 200 euro gjobë pasi hodhi lavatriçen nga ballkoni i banesës Komuna e Prishtinës ka njoftuar se është dënuar me 200 euro gjobë personi i cili ka hedhur lavatriçen nga ballkoni i banesës. “Inspektorët e Inspektoratit të Kryeqytetit kanë gjobitur me 200 euro personin i cili ka hedhur në mënyrë të rrezikshme mbeturinat inerte nga ballkoni i një objekti duke rrezikuar kalimtarët e rastit”, njofton Komuna…