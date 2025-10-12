U.D. i Kryeprokurorit të Shtetit përcjell nga afër ecurinë e procesit zgjedhor

Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Besim Kelmendi, i shoqëruar nga Koordinatorja Nacionale për Zgjedhje, prokurorja Laura Pula, vizituan sot Komisionin Qendror Zgjedhor. Ata u pritën nga kryesuesi i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi. Gjatë kësaj vizite, sipas njoftimit të sistemit prokurorial, u bisedua për ecurinë e procesit zgjedhor në orët e para të ditës së…

Lajme

12/10/2025 15:43

Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Besim Kelmendi, i shoqëruar nga Koordinatorja Nacionale për Zgjedhje, prokurorja Laura Pula, vizituan sot Komisionin Qendror Zgjedhor.

Ata u pritën nga kryesuesi i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi.

Gjatë kësaj vizite, sipas njoftimit të sistemit prokurorial, u bisedua për ecurinë e procesit zgjedhor në orët e para të ditës së sotme, si dhe për bashkëpunimin ndërinstitucional në kuadër të Memorandumit të Bashkëpunimit për procesin zgjedhor, në mes të institucioneve që merren me administrimin e zgjedhjeve dhe shqyrtimin e rasteve zgjedhore.

“Edhe gjatë kësaj vizite u theksua se bashkëpunimi ndërinstitucional është thelbësor në garantimin e mbarëvajtjes së procesit zgjedhor në Republikën e Kosovës”, thuhet tutje në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

October 12, 2025

25.53% qytetarë kanë votuar deri më tani, Mamusha me përqindjen më...

October 12, 2025

Përditësimi i fundit, mbi 520 mijë persona votuan deri më tani

Lajme të fundit

25.53% qytetarë kanë votuar deri më tani, Mamusha...

Shqipëria i mundi në Serbi, Vuçiq: S’më zuri...

Përditësimi i fundit, mbi 520 mijë persona votuan deri më tani

Emri i kandidatit të vdekur për kryetar të...