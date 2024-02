U bë bujë e madhe por veriu nuk përfill vendimin: Vazhdojnë pagesat me dinarë nëpër dyqane

Vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës, sipas të cilit prej sot nxirret nga qarkullimi dinari serb, nuk ka penguar që qytetarët e veriut të Mitrovicës të paguajnë me dinarë për gjërat që kanë blerë nëpër dyqane të ndryshme.

Milloradi, njëri nga qytetarët e rrallë nga veriu i Mitrovicës i cili pranoi të flasë para kamerës, ka bërë të ditur për KosovaPress, se është në dijeni për vendimin e qeverisë së Kosovës rreth ndalimit të dinarit, por që edhe sot ka blerë gjërat e nevojshme me dinarë.

Ai tha se do ta respektojë vendimin e qeverisë së Kosovës atëherë kur ta respektojnë të gjithë qytetarët e asaj pjese.

“Me dinarë kam paguar. Po kam dëgjuar për vendimin, por me dinarë tash për tash, si do të bëhet… Ku ta di, nëse të gjithë e respektojnë vendimin, normalisht do ta respektoj edhe unë’, ka thënë Milloradi.

Ndërkaq, edhe një pronar shqiptar i një dyqani në “Lagjen e boshnjakëve” në veri të Mitrovicës, u shpreh se mushterinjtë sot kanë paguar me euro, por serbët më shumë me dinarë.

“Mushterinjtë blejnë me euro edhe me dinarë, por serbët më shumë e përdorin dinarin” theksoi ai.

Situatë e ngjajshme rreth qarkullimit të dinarit po mbretëron sot edhe në komunat e Leposaviqit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, të banuara me popullatë shumicë serbe.

Ndryshe, autoritetet e vendit thanë të mërkurën se nga 1 shkurti (sot) do të hyjë në fuqi rregullorja e Bankës Qendrore mbi pagesat me para të gatshme në vend, por lanë të hapur mundësinë për një periudhë kalimtare për zgjidhjen e shqetësimeve të serbëve, të cilët vazhdojnë ta përdorin dinarin. Ata këtë periudhë kalimtare e quajtën tranzicion të lehtësuar, duke mos precizuar sesa kohë do të zgjasë kjo periudhë e tranzicionit.