“U bashkuan kundër veprës së vet” – Zyrtari i VV-së sulmon presidenten Osmani që mori pjesë në marshin për ish-krerët e UÇK-së:

Zyrtari i Lëvizjes Vetëvendosje, Hysamedin Feraj e ka goditur presidenten Vjosa Osmanin që mori pjesë në marshin “Drejtësi, jo politikë” për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Feraj publikoi një fotografi të Osmanit duke marrë pjesë në marsh përkrah kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, shefit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste të…

Lajme

17/02/2026 15:46

Zyrtari i Lëvizjes Vetëvendosje, Hysamedin Feraj e ka goditur presidenten Vjosa Osmanin që mori pjesë në marshin “Drejtësi, jo politikë” për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Feraj publikoi një fotografi të Osmanit duke marrë pjesë në marsh përkrah kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, shefit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Taulant Balla dhe kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti.

“Po të bashkeshin kështu para shumë viteve me LVV kundër veprës së tyre, nuk do të kishin pasë nevojë të bashkohen sot, kundër veprës së vet!”, shkroi ai në një postim në Facebook.

“Lavdi UÇK-së dhe dëshmorëve të kombit!”, shtoi Feraj.

Artikuj të ngjashëm

February 17, 2026

Përfundon marshi i madh mbështetës për drejtuesit e UÇK-së

February 17, 2026

Video e papublikuar më parë | Agim Ramadani para se të...

February 17, 2026

Përparim Rama përkrah Endrit Thaçit: Të bashkuar si NJË, për drejtësi,...

February 17, 2026

Policia izraelite arreston imamin e xhamisë Al-Aksa në Jerusalem

February 16, 2026

Goditja e ortekut e nxjerr nga shinat trenin në Valais të...

February 15, 2026

Kreu i Konferencës së Sigurisë në Mynih i kërkon Evropës të...

Lajme të fundit

U rikthye në fushë pas 440 ditësh: Ndjenja...

Përfundon marshi i madh mbështetës për drejtuesit e UÇK-së

Video e papublikuar më parë | Agim Ramadani...

Përparim Rama përkrah Endrit Thaçit: Të bashkuar si...