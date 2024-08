U arrestua para disa javësh shtetasi maqedonas në kufi, Prokuroria e Ferizajt kërkon që ti caktohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh

Shtetasi i Maqedonisë së Veriut i cili para disa javësh u gjet me lëndë narkotike, heroinë, sot i është kërkuar nga Prokuroria Themelore në Ferizaj që ti caktohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh.

Prokuroria thotë se i pandehuri ka qenë duke transportuar 6 kilogramë e 137 gram heroinë nga Maqedonia e Veriut për në Kosovë me një makinë të tipit Audi.

Njoftimi i plotë:

Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti i Krimeve të Rënda, njofton opinionin publik se ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Ferizaj, caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit I.M.,- shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, për shkak të dyshimit se në bashkëkryerje pa autorizim kanë transportuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut në Republikën e Kosovës, substancë narkotike të dyshuar si heroinë me peshë të përgjithshme 6 kilogramë e 137 gram.

Sipas Prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar se me datë 21.08.2024, në bashkëkryerje pa autorizim kanë transportuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut në Republikën e Kosovës, substancë narkotike të dyshuar si heroinë në atë mënyrë që me veturën e markës “Audi”, të pandehurit U.B., dhe M.Sh., lëndën narkotike të dyshuar si heroinë , me peshë të përgjithshme: 6 kilogramë e 137 gramë (6.137.06 gr) e kanë transportuar përmes vendkalimit kufitar Hani Elezit, kurse i pandehuri I.M., me veturën e tij të markës Golf + i ka pritur në parkingun e ndërmarrjes tregtare “Viva Fresh” në Han të Elezit, kështu që rreth orës 20:30 min, të pandehurit U.B., dhe M.Sh., e kanë sjellur lëndën narkotike me veturën “Audi” afër veturës “Golf” , me ç’rast i pandehuri I.M., del nga vetura e tij dhe e merr lëndën narkotike nga vetura “Audi” dhe kthehet me veturën e tij me qëllim që ta dorëzoj tek blerësi i simuluar , mirëpo intervenojnë njësitë mbështetëse të policisë të cilat e arrestojnë të pandehurin I.M., si dhe e sekuestrojnë veturën “Golf “ + dhe lëndën narkotike, kurse të pandehurit U.B., dhe M.Sh., me veturën “Audi” largohen me shpejtësi nga vendi i ngjarjes kurse rreth orës 21:00 kalojnë në pikën kufitare Glloboqicë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me këtë do të kryenin në bashkëkryerje veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar i narkotikëve , substancave psikotrope ose analoge” nga neni 267 paragrafi 2 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

I pandehuri me vendim të Prokurorit të Shtetit gjendet nën masën e ndalimit 48 orësh për veprën penale të lartëcekur. /Lajmi.net/