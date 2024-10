U arrestua me urdhër të SPAK, Ilir Meta nesër para gjykatës Ish-presidenti Ilir Meta i arrestuar të hënën me urdhër të SPAK, do të dalë nesër para gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Seanca për marrjen në pyetje dhe verifikimin e kushteve të zbatimit të masës së sigurimit është parashikuar të zhvillohet në orën 09:30 minuta. Bashkë me Metën në GJKKO do të…