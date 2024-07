U arratis për herë të 9-ntë nga burgu: Policia shpall në kërkim Faton Hajrizin

Policia e Kosovës e ka shpallur në kërkim Faton Hajrizin, i cili është arratisur nga Qendra Korrektuese në Smrekovnicë të Vushtrrisë.

Përmes një komunikate për media, policia ka kërkuar ndihmë nga mediat dhe qytetarët për lokalizimin dhe arrestimin e tij.

Siç u raportua më herët, Faton Hajrizi, i dënuar për vrasjen e policit rus të KFOR-it, është arratisur nga Qendra Korrektuese e Smrekonicës.

Kjo është hera e nëntë që Hajrizi arratiset nga burgu.

Njoftimi i plotë i policisë:

Kërkesë për bashkëpunim

Mitrovicë, 06 korrik 2024

Policia e Kosovës-Drejtoria Rajonale e Policisë në Mitrovicën e Jugut, me autorizimin të prokurorit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, është autorizuar të publikoj fotografinë e të arratisurit të poshtë shënuar me shpresë se në bashkëpunim me mediat dhe qytetarët do të bëhet e mundur lokalizimi dhe arrestimi i personit të shpallur në kërkim.

Personi i shpallur në kërkim Faton Hajrizi, sot me datën 06.07.2024, është raportuar se është arratisur nga Qendra Korrektuese në Smrekovnicë të Vushtrrisë.

Emri: Faton

Mbiemri: Hajrizi

Nofka

Emri i babait: Mustafë

Data e lindjes: 06.02.1985

Vendi i lindjes: Skenderaj

Vendbanimi: Fshati Klinë e Poshtme, Skenderaj

Gjinia: M

Ngjyra e flokëve: Zezë

Ngjyra e syve: Kaltër

Nacionaliteti: Shqiptar

Policia e Kosovës kërkon nga qytetarët e Republikës së Kosovës që për çdo informatë që ndërlidhet me personin në kërkim apo vendndodhjen e tije, të lajmëroj Policinë e Kosovës .

Informatat për personin në kërkim, mund të dërgoni në Stacionin Policor me të afërt, përmes telefonit apo edhe përmes aplikacionit ,,Lajmëro Policinë”.

Numrat e telefonit dhe adresat elektronike kontaktuese për të kontaktuar Policinë e Kosovës:

– 192

– +383 (0)28 532 366-Drejtoria Rajonale Mitrovicë Jugu

– 044/355 108

– E-mail adresa: [email protected]