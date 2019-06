Tyson Fury triumfon me lehtësi ndaj Schwarz, mjaftojnë dy raunde

Boksieri britanik ka fituar edhe meçin e tij të radhës, duke mposhtur gjermanin Tom Schwarz, shkruan lajmi.net.

Mjaftuan vetëm dy raunde që ‘Gypsy King’ ta mbyllte me nokaut teknik takimin, për të vazhduar rekordin pozitiv pa humbje.

Schwarz e kishte të pamundur që t’i përballonte apo t’iu shmangej goditjeve të Fury, duke obliguar gjyqtarin që t’i jepte fund takimit më herët.

And @Tyson_Fury ends it in Round 2. Had his way with Schwarz and wins via TKO. Great Las Vegas debut for Fury. #boxing #vegas #FurySchwarz pic.twitter.com/3Ouco7S8G4

— Mick Akers (@mickakers) June 16, 2019