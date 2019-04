Tyson Fury po vazhdon përgatitjet për meçin e radhës, duket në top formë

Boksieri britanik, Tyson Fury, po vazhdon përgatitjet e tij për duelin e radhës.

Fury do të kthehet në ringun e boksit gjatë muajit qershor, kur përballë do të ketë gjermanin Tom Schwarz.

Britaniku do të zbres në qytetin e Las Vegas, për herë të parë pas duelit të tij dramatik me Deontay Wilder.

E që ndeshja me Schwarz të mos ketë përfundimin e njëjtë si ajo e Los Angeles, ish kampioni i peshave super të rënda po përgatitet maksimalisht, përcjell lajmi.net.

Një video që po qarkullon në rrjetin social ‘Twitter’ shfaq boksierin duke punuar në goditjet e tij, me trajnerin Ben Davison.

💪 @tyson_fury working on that power with @bendavison_…

Turn the volume up and listen to the noise 😳 pic.twitter.com/8BesxJDfEN

