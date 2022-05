Tyson Fury mund të rikthehet nga pensionimi pas duelit të Anthony Joshua me Oleksandr Usyk

Megjithatë, Fury mund të kthehet përsëri nga pensionimi i tij, varësisht nga rezultati i duelit të Anthony Joshua dhe Oleksnadr Usyk.

Kështu thotë edhe Bob Arum, i cili ishte promotor i britanikut Fury.

“Mendoj se Fury do të pres për të parë se si përfundon revanshi i Anthony Joshua ndaj Oleksandr Usyk, dhe pastaj do të marrë vendimin nëse do të vazhdojë ose jo”, ka thënë Arum, transmeton lajmi.net.

“Përveç duelit me fituesin e Joshua-Usyk, nuk ka shtysë tjetër që e bën atë të kthehet”, shtoi ai.

Tyson Fury do të dëshironte ta konfirmonte veten e tij si kampion i unifikuar në peshat e rënda të boksit. Kjo është sfida që i ka dhënë edhe Lennox Lewis. /Lajmi.net/