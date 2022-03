Tyson Fury konfirmon pensionimin pas përballjes me Whyte

Tyson Fury thotë se përballja në prill me Dillian Whyte do të jetë lufta e fundit e karrierës, duke pretenduar se do të tërhiqet nga boksi pas meçit “Wembley”.

Kampioni i peshave të rënda në WBC është në aksion për herë të parë që kur ruajti titullin me një fitore emocionuese ndaj Deontay Wilder në tetor 2021, transmeton lajmi.net.

Tifozët e boksit janë të dëshpëruar të shohin që Fury të luftojë me britanikun Anthony Joshua në një meç të peshave të rënda, por ‘Gypsy King’ ka hedhur dyshime nëse kjo luftë do të ndodhë ndonjëherë.

“Unë jam 34 vjeç (në gusht), është lufta e fundit e karrierës sime, unë do të tërhiqem pas kësaj”.

“150 milionë funte në bankë, me pamje të bukur, të shëndetshëm, të ri – Unë do të blej një jaht masiv, kam shumë super makina dhe prona në të gjithë botën”.

“Thjesht do të rri duarkryq me një bjonde të nxehtë (Paris Fury), Pina Colada dhe do të mendoj ‘ti e di se çfarë kam arritur, BOOM”

“Po tërhiqem, kjo është lufta ime e fundit. Është numërimi i fundit mbrapsht, unë kam mbaruar”.

“A duhet të bëj më shumë? Bëhuni nxihuni, hidhni pak vaj për fëmijë, çfarë bëjnë kampionët e botës”, deklaroi ai.

Sidoqoftë, Fury tha për “talkSPORT” në të njëjtën konferencë për shtyp se shpreson që Joshua të mundë Oleksandr Usyk në revanshin me ukrainasin për të mbajtur gjallë shpresat për të luftuar kundër ish-kampionit të WBA, WBO dhe IBF.

“Me të vërtetë do të kisha dashur të kisha luftuar me Anthony Joshua-n. Unë me të vërtetë shpresoj se mund të mposht Oleksandr Usyk, vërtet po”.

“Njerëzit do të thonë ‘oh jo, ju nuk e thoni vërtet këtë”, por unë me të vërtetë e dua këtë sepse do të ishte një përballje e mahnitshme në Wembley ose kudo që mund të jetë”.

“Ai duhet ta fitojë këtë luftë, sepse nëse humbet përsëri, atëherë ajo luftë ka ikur. Por shpresojmë që ta fitojë atë”, deklaroi ai./Lajmi.net/