Tyson Fury do rikthehet në ring – rriten gjasat për një përballje me Usyk Boksieri britanik, Tyson Fury do rikthehet në ring. Më 12 gusht, në ditëlindjen e tij Fury njoftoi se do tërhiqej ‘përfundimisht’ nga boksi. Por, ishte Oleksandr Usyk që e nxiti rikthimin e tij, pasi kur mposhti Anthony Joshua në mbrojtjen e titujve WBA, IBF, IBO dhe WBO për peshat e rënda, kërkoi të përballej me…