Tyson Beckford: Kanye West u përpoq të bëhej i ashpër me mua për Kim Kardashian

Kanye West u përpoq të “bëhej i ashpër” me Tyson Beckford më 2018, sipas modelit në një gala mbrëmje të barazimit të personave me ngjryë, ku morën pjesë Hillary Clinton dhe Oprah Winfrey, shkruan Page Six, transmeton lajmi.net.

Gjithçka filloi kur Beckford, 50 vjeç, akuzoi gruan e atëhershme të West, Kim Kardashian për ndërhyrje kirurgjikale dhe e kritikoi atë në rrjetet sociale për këtë.

Beckford përfundimisht u ndesh me West, 43 vjeç, në festën e 50-vjetorit të Ralph Lauren, ku Beckford zbuloi se “u përpoq të merrej me mua”.

“Unë isha duke qëndruar në mes të Oprah Winfrey dhe Hillary Clinton. Ai ishte në anën tjetër të tryezës dhe kur unë u përpoqa të bëja kontakt me të, ai nuk do të më shikonte ”, kujton Beckford në shfaqjen e Instagram “Let’s Go Live! with Sharon Carpenter.”.

Ai pretendon që West, në vend të kësaj, dërgoi një nga miqtë e tij për ta ndjekur në banjë për të biseduar me të, por modeli i tha atyre, “Sugjeroj që të dilni nga kjo banjo para se t’ju fshij në të gjithë murin.”

West përfundimisht e thirri atë në një video në Instagram “dy javë më vonë” sipas Beckford, i cili sugjeroi se ai ishte shumë i frikësuar t’i afrohej atij personalisht në ngjarjen e Ralph Lauren.

Kim dhe Kanye që nga ajo kohë janë divorcuar dhe edhe pse Beckford po e ekspozon incidentin tani, ai i uron ata mirë.

“Ata po kalojnë disa kohë të vështira tani. E gjithë energjia ime është pozitive”, përfundoi ai.

Nuk do të kishte qenë periudha e parë e grushtave të famshëm të Beckford mbi një grua.

Në vitin 2016, Page Six raportoi që Beckford kishte një shkëmbim të shëmtuar grushtash në një klub nate në Manhattan me DJ Ruckus, i cili kohët e fundit kishte filluar të dilte me ish-in e tij, Shanina Shaik dhe më pas e ndoqi DJ disa blloqe në motorin e tij.

Kur mbërritën në ndërtesën e kondos së Ruckus, burimet na thanë, “Tyson zbriti nga biçikleta e tij, akoma me helmetën e tij dhe filloi të përballej me Ruckus dhe pastaj ata shkuan andej-këtej derisa portieri thirri policët”. /Lajmi.net/