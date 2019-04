Tyga blen qafore 500 mijë dollarëshe

Tyga konsiderohet të jetë njëri nga reperëve më të pasur në botë.

Reperi ka shpenzuar 500 mijë dollarë në akcesorin e tij më të ri, në një zinxhir të madh, shkruan lajmi.net.

Gjerdani përfshin një v arëse të mbuluar me diamant, projektuar nga Ben Baller dhe IF & Co.

Sipas argjendarit, imazhet e Dhiatës së Re nënkuptojnë rikthimin e Tyga dhe triumfimin mbi ata që e urrejnë.

Pjesa prej 18 karatësh, ari i bardhë – që përfshin letrat “LK” pranë engjëllit, i cili qëndron për markën Tyga, peshon më shumë se 4 kilogramë.

Ai tashmë është duke ecur mbi akullin e ri në Coachella dhe në kapakun e këngës së tij të re, “Goddamn”. /Lajmi.net/