Twitter shton etiketën “media e financuar nga qeveria” në profilet e BBC dhe NPR

Twitter ka etiketuar NPR të SHBA-së dhe BBC-në e Mbretërisë së Bashkuar si media “të financuara nga qeveria”, pasi NPR fillimisht u etiketua si “media e lidhur me shtetin” duke sugjeruar mungesën e pavarësisë së politikës editoriale.

Ndryshimi në mënyrën se si Twitter etiketoi Radion Publike Kombëtare me bazë në Uashington (NPR) ndodhi në heshtje të shtunën mbrëma dhe erdhi pasi rrjeti u ankua se termi “i lidhur me qeverinë” ishte poshtërues dhe i pasaktë, kështu që Twitter ndryshoi etiketën në “financuar nga qeveria”.

Twitter javën e kaluar shënoi NPR në të njëjtën mënyrë si platformat kineze dhe ruse të kontrolluara nga qeveritë e këtyre vendeve. Në shenjë proteste, NPR ndaloi së shkruari në Twitter.

NPR: Kjo është më pak se një për qind e buxhetit tonë

Llogaria kryesore e NPR në Twitter, e cila ka më shumë se 8.8 milionë ndjekës, u bëri thirrje përdoruesve që “t’i gjenin lajmet diku tjetër te ne”. CEO i NPR, John Lansing tha se vendimi i Twitter ishte “i papranueshëm”.

NPR, një nga mediat më të respektuara të lajmeve në Amerikë, i tha AFP se më pak se një përqind e buxhetit të saj operativ vjen nga burime federale.

Etiketën e re Twitter ia dha edhe BBC-së, e cila iu drejtua Twitter-it për një shpjegim, shkruajnë mediat.

“BBC është e pavarur dhe ka qenë gjithmonë. Ne financohemi nga publiku britanik përmes abonimeve”, raportojnë mediat britanike.

Abonimi, shuma e të cilit përcaktohet nga qeveria, është 159 £ në vit.

Profili i BBC-së në Twitter, me 2.2 milionë ndjekës, është etiketuar, ndërsa profilet më të njohura të lidhura me lajmet e fundit dhe mediat sportive të korporatës nuk përshkruhen aktualisht si të tilla. I njëjti është rasti me llogaritë e tjera të NPR, siç është ajo e muzikës. /Lajmi.net/