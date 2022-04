Twitter i shitet Elon Musk-ut për 44 miliardë dollarë

Kështu është bërë e ditur nga vet kompania këtë të hënë.

Marrëveshja mbyll një cikël lajmesh të stuhishme, në të cilën CEO i Tesla dhe SpaceX u bë një nga aksionerët më të mëdhenj të Twitterit, ku iu ofrua dhe refuzoi një vend në bordin e tij dhe iu ofrua të blinte kompaninë – të gjitha në më pak se një muaj.

Marrëveshja vjen pasi Musk zbuloi javën e kaluar se kishte financuar 46.5 miliardë dollarë për të blerë kompaninë.

Bordi i Twitter u mblodh të dielën për të vlerësuar ofertën e Musk.

Musk tha në Twitter të hënën “shpresoj që edhe kritikët e mi më të këqij të mbeten në Twitter, sepse kjo është ajo që do të thotë liria e fjalës”.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022