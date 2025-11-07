Turqit rrihen në rrugët e Uellsit me mjete të mishit, Polici arreston të dyshuarit
Anëtarë të dy familjeve, pronarë dyqanesh të qebapit – të cilët u përleshën dhunshëm në rrugë në Uells, janë dënuar me burg. Sulmuesit, të moshës nga 17 deri në 52 vjeç, të gjithë me prejardhje turke, u përleshën duke përdorur mjete nga dyqanet e kebabeve, shufra metalike dhe një shkop për ecje, në rrugën Commercial…
Bota
Anëtarë të dy familjeve, pronarë dyqanesh të qebapit – të cilët u përleshën dhunshëm në rrugë në Uells, janë dënuar me burg.
Sulmuesit, të moshës nga 17 deri në 52 vjeç, të gjithë me prejardhje turke, u përleshën duke përdorur mjete nga dyqanet e kebabeve, shufra metalike dhe një shkop për ecje, në rrugën Commercial Road të Newport-it, në muajin gusht, raporton BBC.
Gjykata e Kurorës në Newport dëgjoi se secila familje kishte në pronësi nga një dyqan kebabesh në qytet dhe u tregua pamja filmike nga kamerat e sigurisë, ku shihej përleshja e ashpër që u la plagë dhe prerje të shumta pjesëmarrësve.
Gjatë shpalljes së dënimit për shtatë burrat, gjykatësi Richard Kember e quajti incidentin “një shpërthim të turpshëm dhune dhe kaosi publik”.
Mehmet Aksoy, 52 vjeç, Mazhar Aksoy, 40, Murat Aksoy, 28, Burak Aksoy, 25, Savaş Sayak, 34, Yağmur Sayak, 43, dhe Fırat Sayak, 45, kishin pranuar më herët akuzën për pjesëmarrje në trazira të dhunshme, në muajin shtator.
Një 17-vjeçar, i cili nuk mund të identifikohet për shkak të moshës, do të dënohet në gjykatën për të mitur.
Të gjithë të pandehurit patën ndihmën e një përkthyesi në gjykatë.
Disa prej të akuzuarve në bankën e të pandehurve, si dhe anëtarë të familjeve të tyre në sallën e publikut, shpërthyen në lot gjatë shpalljes së dënimit.
Familja Aksoy zotëron Family Kebab në Caerleon Road, ndërsa familja Sayak zotëron Antalya Kebab në Commercial Road, vendi ku ndodhi përleshja.
Pamjet e shfaqura në gjykatë treguan se konflikti nisi kur Fırat Sayak goditi Mehmet Aksoyun para dyqanit të kebabeve.
Dyshja u përleshën pranë një makine përpara se të rrëzoheshin në tokë.
Sipas prokurorisë, Mehmet Aksoy më pas bëri një telefonatë, e cila solli pjesëmarrjen e familjarëve të tjerë – përfshirë Murat Aksoyun, i cili mbërriti duke dalë nga dritarja e pasagjerit të një Mercedes-i gri dhe duke valëvitur një shufër metalike.
Kjo bëri që Fırat Sayak të “përgjigjej në të njëjtën mënyrë”, duke ngritur edhe ai një armë përmes dritares së dyqanit të kebabeve.
Pamjet më tej tregonin anëtarë të të dy familjeve duke sulmuar njëri-tjetrin jashtë dyqanit, duke përdorur mjete të ndryshme — nga vegla metalike të përdorura në dyqan, deri te shufra hekuri dhe shkopi për ecje.
Në fund të përleshjes, disa prej tyre hoqën këmishat për t’i përdorur si “përkufizime të përkohshme” për plagët, dhe disa familjarë u panë me gjak në trup.
Policia mbërriti menjëherë pas përfundimit të zënkës dhe gjeti Savaş Sayakun me “plagë të rëndë në kokë” dhe Yağmur Sayakun me “dëmtime të shumta në kokë”, transmeton Express.
Mehmet dhe Mazhar Aksoy u gjetën në spital me “plagë dhe prerje” në krahë.
Përleshja ndodhi në një zonë të frekuentuar të Newport-it, në prani të kalimtarëve.
Mehmet Aksoy, Murat Aksoy, Mazhar Aksoy, Savaş Sayak dhe Fırat Sayak u dënuan secili me 24 muaj burg.
Burak Aksoy mori 12 muaj burg, por dënimi iu pezullua për 21 muaj dhe iu urdhërua të kryejë 150 orë punë vullnetare pa pagesë.
Yağmur Sayak mori të njëjtin dënim të pezulluar: 12 muaj burg me pezullim për 21 muaj, plus 150 orë punë vullnetare.
Dhuna “pa asnjë justifikim”
Në gjykatë u tha se të dy familjet janë pajtuar tashmë, pas ndërhyrjes së komunitetit turk dhe kurd në Uells, si dhe Asamblesë Demokratike të Popullit Kurd.
Gjykatësi Kember theksoi se ngjarja nuk kishte të bënte me “konkurrencë mes dyqaneve të kebabeve”, por kishte lindur nga “një mosmarrëveshje familjare më e gjerë” në Turqi.
Ai shtoi:
“Nuk ka asnjë justifikim për llojin e dhunës dhe skenat e çrregullta që ndodhën atë pasdite.”