Turqia ndalon koncertin e këngëtarit francez që mbështet luftën e Izraelit në Gaza
ShowBiz
Autoritetet turke kanë anuluar një koncert të planifikuar nga këngëtari franko-algjerian Enrico Macias në Stamboll, pas kundërshtimeve publike për qëndrimet e tij pro-Izraelit.
Zyra e guvernatorit të Stambollit njoftoi të mërkurën se performanca e Macias, e parashikuar për të premten në lagjen Şişli, nuk do të zhvillohej.
Vendimi erdhi pas “thirrjeve intensive për protesta kundër koncertit”, sipas një deklarate zyrtare. Autoritetet shtuan se demonstrata të tilla mund të vendosnin protestuesit në një pozicion të padrejtë ligjor dhe të shkaktonin pakënaqësi, prandaj ndaluan të gjitha tubimet pranë vendit të ngjarjes.
Macias, 86 vjeç, u shpreh i zhgënjyer për anulimin, duke thënë për AFP se ishte “thellësisht i befasuar dhe i trishtuar që nuk mundi të takonte audiencën e tij, me të cilën gjithmonë ka ndarë vlerat e paqes dhe vëllazërisë”. Ai shtoi se kishte performuar në Turqi për më shumë se gjashtë dekada dhe kishte një lidhje të gjatë me vendin.
I lindur Gaston Ghrenassia në një familje hebraike sefardike në Algjeri, Macias ka qenë një figurë e njohur e muzikës popullore franceze që nga vitet 1960. Ai nuk është i mirëpritur në Algjeri për shkak të qëndrimeve të tij pro-Izraelit, duke përfshirë performanca për trupat izraelite dhe mbledhje fondesh për ushtrinë izraelite. Në një intervistë të vitit 2025, Macias theksoi se nuk ka asgjë kundër palestinezëve dhe se dhuna izraelite ishte “një përgjigje ndaj Hamasit”.
Koncerti i anulueshëm nxjerr në pah tensionet e vazhdueshme mes politikës dhe kulturës në rajon, duke reflektuar ndjeshmërinë e temave ndërkombëtare për publikun turk.