Turqia goditet sërish nga një tërmet i fortë Një tërmet me magnitudë 5 ka goditur Turqinë pasditen e së dielës. Sipas informacioneve në faqen e Presidencës së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD), një tërmet me magnitudë 5 ka goditur Turqinë, me epiqendër Kozan të Adanasë. Është konstatuar se tërmeti ka ndodhur në një thellësi prej 20.13 kilometrash, me lëkundjet që janë ndjerë…