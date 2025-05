Turqia do të marrë përsëri drejtimin e KFOR-it në Kosovë Ministria e Mbrojtjes e Turqisë, ka ka bërë të ditur se ky shtet ka përmbushur me sukses detyrën e Komandës së KFOR-it gjatë periudhës tetor 2023–2024, dhe njofton se do ta marrë sërish këtë detyrë për një periudhë njëvjeçare duke filluar nga tetori i vitit 2025. “Vendi ynë, i cili e ka kryer me…