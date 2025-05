​Turqia do ta merr Komandën e KFOR-it në tetor 2025 Turqia do ta merr për herë të dytë detyrën e Komandës së KFOR-it në tetor 2025, ka bërë të ditur Ministria e Mbrojtjes turke në një postim në rrjetin social X. Ministria turke ka bërë të ditur kjo do të jetë hera e dytë që Turqia e merr këtë detyrë, pas 2023-2024, me mandat njëvjeçar.…