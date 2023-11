Turneu kualifikues për “Euro 2024”: Kosova barazon me Meltën Kosovës U19 e ka nisur me barazim turneun kualifikues për “Euro 2024”. Në ndeshjen e parë të grupit të 7-të, të zhvilluar në Maltë, Kosova të mërkurën ka barazuar 1:1 me Sllovakinë. “Dardanët” i barazuan shifrat në fillim të pjesës së dytë, pasi ishin në disavantazh në pjesën e parë. Sllovakia kaloi në epërsi në…