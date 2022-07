Turisti holandez për Prishtinën: Është një qytet i mrekullueshëm, do të kthehem përsëri Ryben Von Dajk, një turist i cili ka ardhur nga Holanda për festivalin Manifesta. Ai ka deklaruar për emisionin “Ju flet Prishtina” se po i pëlqen shumë Prishtina, aq shumë, sa do të kthehet përsëri këtu. “E dua Prishtinën, oh është një qytet i mrekullueshëm e dua aq shumë, definitivisht do të kthehem përsëri”, ka…