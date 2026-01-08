Turbullirat në Ibër-Lepenci, sërish reduktime në disa zona përreth kryeqytetit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar për turbullira të larta në kanalin e Ibër-Lepencit, me ç’rast ITU-ja Shkabaj vazhdon të jetë jashtë funksionit. “Si rrjedhojë, priten reduktime në furnizimin me ujë nga ora 11:00 – 17:00 në këto zona: Fushë-Kosovë, Obiliq, një pjesë e lagjes Kalabria – Prishtinë. Zonat e lartcekura do të furnizohen…

Lajme

08/01/2026 12:27

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar për turbullira të larta në kanalin e Ibër-Lepencit, me ç’rast ITU-ja Shkabaj vazhdon të jetë jashtë funksionit.

“Si rrjedhojë, priten reduktime në furnizimin me ujë nga ora 11:00 – 17:00 në këto zona: Fushë-Kosovë, Obiliq, një pjesë e lagjes Kalabria – Prishtinë.

Zonat e lartcekura do të furnizohen me ujë nga ora 17:00 deri në 22:00” thuhet në njoftimin e KRU-së.

Nga kompania bëjnë me dije se mund të ketë ndikime edhe në zona të tjera të kryeqytetit.

Ky është njoftimi i plotë:

NJOFTIM PËR FURNIZIM ME UJË

Të nderuar konsumatorë,

Për shkak të turbullirave të larta në kanalin Ibër-Lepenc, si pasojë e reshjeve të dendura, ITU Shkabaj është jashtë funksionit.

Si rrjedhojë, priten reduktime në furnizimin me ujë nga ora 11:00 – 17:00 në këto zona:

Fushë Kosovë

Obiliq

Një pjesë e lagjes Kalabria – Prishtinë

Zonat e lartcekura do të furnizohen me ujë nga ora 17:00 deri në 22:00.

Ndikime mund të ketë edhe në zona të tjera të kryeqytetit.

Ekipet tona janë në terren dhe po monitorojnë situatën vazhdimisht. Furnizimi do të rikthehet sapo të stabilizohen parametrat.

Me ITU Albanik dhe Badoc po trajtohet ujë me kapacitet maksimal./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 8, 2026

Njoftimi i komunës: Të gjitha rrugët në Malishevë janë të hapura...

January 8, 2026

Muharremi: Dështuam si shoqëri, i dhamë mbi 50% një partie që...

Lajme të fundit

Njoftimi i komunës: Të gjitha rrugët në Malishevë...

Muharremi: Dështuam si shoqëri, i dhamë mbi 50%...

Evakuohen 15 familje në Mitrovicë

Shahin Dervishaj jep dorëheqje nga posti i Kryetarit...