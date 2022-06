Tuna do të përformojë në paradën e krenarisë

Sot prej orës 12:00 pjesëtarë dhe mbështetës të komunitetit LGBTIQ+ do të marshojnë nëpër rrugët kryesore të kryeqytetit me moton “Edhe në shtet edhe në familje”.

Kjo paradë do të përmbyllet me një koncert në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve, ku do të përformojë këngëtarja shqiptare, Altuna Sejdiu – Tuna.

Kujtojmë që Sejdiu ka treguar gjithmonë mbështetjen e saj për komunitetin LGBTIQ+.

Ky komunitet gjithashtu ka marrë mbështetje edhen nga një numri të madh i artistëve shqiptar./Indeksonline/