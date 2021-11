Tuchel: Plani i transferimit të Kounde të Chelseat mund të ndryshojë nga forma e Chalobah

Chelsea u përpoq shumë për Kounde këtë verë, por Sevilla përfundimisht vendosi që oferta e ‘Bluve’ nuk përputhej me vlerësimin e tyre për francezin.

Chalobah fillimisht ishte menduar të dilte në huazim këtë term, por paraqitjet e tij në fillim të sezonit e bindën Tuchelin ta mbante atë në klub dhe këtë javë, ai nënshkroi një kontratë të re deri në vitin 2026.

“Mendoj se çdo periudhë transferimi duhet ta vlerësoni sërish, sepse nuk mund të thoni se çfarë donim në verë që bëjmë në dimër apo verën e ardhshme. Nuk është kështu”, tha Tuchel.

“Mendimi juaj ndryshon, lojtarët ndryshojnë, ju keni evoluim në grup. Keni atmosferë që ndërtoni, shihni se kush është absolutisht i besueshëm dhe këto lidhje ndërtohen dhe krijojnë diçka të veçantë, me shpresë, në grup.

“Pra, nuk mund të thuash që ajo që provuam në verë nuk ndodhi, kështu që do të provojmë përsëri me siguri në dimër. Ndonjëherë është kështu nëse shohim të njëjtën nevojë, por është e qartë se Trevoh tani është këtu me ne dhe ai e meriton të jetë këtu me ne. Nuk kishte asnjë lidhje nëse ne mund të nënshkruajmë me një tjetër qendërmbrojtës apo jo.

“Por ai u ngrit. Përgjegjësia ishte edhe më shumë mbi supet e tij dhe ai mund ta përballojë deri tani në një mënyrë shumë mbresëlënëse. Kjo është situata dhe ka një efekt në vendimet tona të ardhshme në periudhën e ardhshme të transferimeve. Gjithmonë është kështu.”

Tuchel, i cili u emërua trajner i Chelseat në janar, ka thënë gjithashtu se shpreson të qëndrojë me klubin për një kohë të gjatë.

“Mund t’ju them sot se do të bëj më të mirën për të qëndruar sa më gjatë që të jetë e mundur, sepse më pëlqen ku jam dhe më pëlqen të punoj çdo ditë në këtë klub dhe në këtë ligë”, tha Tuchel.

“Për mua është një përshtatje e përsosur. Nga këtu shkojmë, por është një biznes javor, ndoshta është një biznes i përditshëm, dhe unë jam plotësisht i vetëdijshëm për këtë”, përfundoi gjermani. /Lajmi.net