Tuchel: Neymar është sensitiv, është mërzitur nga ato që kam thënë për të

Lojtari është dënuar nga federata pasi kishte goditur me grusht një tifoz dhe pas këtyre ngjarjeve duket se braziliani është shumë i mërzitur.

Trajneri ka lënë të kuptohet se Neymar ka marrë mësimin e merituar, pas ndëshkimit nga (FFF).

“Ne të gjithë ndihemi se Neymar është i mërzitur, ai nuk është i lumtur tani” ka thënë Tuchel, transmeton lajmi.net.

“Neymar e urren humbjen dhe sigurisht ai është sensitiv në të gjithë ato që kam thënë për të. Ka një influencë” ka thënë tutje gjermani.

“Unë vetëm mund të them se është e lehtë të gjykosh dikë si Neymar, i cili ka një zemër të madhe. Ne do të donim t’i tregonim atij zemrën. Do të ishte e mirë për ne” ka thënë ndër të tjerash Tuchel.

PSG do të kthehet në aksion në Ligue 1 këtë fundjavë, ku do të synojë të kthehet tek fitorja, të cilën e ka arritur vetëm një herë në gjashtë ndeshjet e fundit. /Lajmi.net/