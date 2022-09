Tuchel me fjalë të mëdha për Aubameyang pas transferimit te Chelsea Transferimi i Pierre-Emerick Aubameyang nga Barcelona u konfirmua në orët e para të mëngjesit të së premtes tek Chelsea, me blutë që shtuan një golashënues të dëshmuar në listën sulmuese. Në lidhje me këtë lëvizje foli edhe trajneri i londinezëve, Thomas Tuchel, i cili tha se gabonezi ishte i etur për t’u rikthyer në Premier…