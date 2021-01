Tuchel i befason futbollistët, inkuadroi një teknikë të pazakontë

Gjermani mbajti stërvitjen e tij të dytë me skuadrën në “Cobham”, më herët gjatë ditës së sotme, transmeton lajmi.net.

Thomas Tuchel nuk është duke humbur kohë tek klubi i ri, ai në stërvitjen e dytë me klubin ka bërë ca gjëra të pazakonshme. Tuchel erdhi tek Chelsea menjëherë pas shkarkimit të Frank Lampard, i cili qëndroi në klub per 18 muaj.

Tuchel, kishte marrë topa te vegjël dhe kishte zhvilluar stërvitje normale. Arsyeja e topave të vegjël ishte që lojtarët të përmirësojnë teknikën dhe saktësinë.

Ai gjithashtu raportohet se u kishte dhënë mbrojtësve topa të tenisit për ti mbajtur në duar, për arsye të mos mundnin të kapnin fanellat kundërshtare me duar./Lajmi.net/

