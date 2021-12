Tuchel flet për Aubameyangin pasi iu hoq shiriti i kapitenit: Kishim marrëdhënie shumë të ngushtë, do të bisedoj me të

Tuchel tregoi për të rejat e skuadrës për këtë ballafaqim, teksa u pyet edhe për Pierre-Emerick Aubameyang, të cilit të martën iu hoq kapiteni i Arsenalit.

Gjermani ka punuar me Aubameyang në Borussia Dortmund dhe ai tha se do të kontaktojë sulmuesin, por nuk do të gjykojë Arsenalin për vendimin e tyre.

“Do të [bisedoj me të] në një moment, por nuk dua të shqetësoj. Ai ishte një lojtar shumë i rëndësishëm për mua, ne kishim një marrëdhënie shumë të ngushtë. Sot kur takohemi është ende shumë mirë, unë mund të them vetëm gjërat më të mira për Aubën si lojtar dhe person.

“Më vjen keq për të që është në telashe, sepse nuk është vendi ku duhet të jetë me cilësinë e tij dhe nuk është ai karakteri që ka – unë ende besoj në këtë.

“Por unë nuk jam i përfshirë në atë që po ndodh në klubin e tij. Unë dua të tregoj respektin tim dhe të mos gjykoj se çfarë është e drejtë apo e gabuar”, ka përfunduar Tuchel. /Lajmi.net/