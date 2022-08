Tuchel dhe Conte dënohen pas konfliktit në ndeshjen Chelsea – Tottenham

Trajneri i Chelseat, Tuchel, dënohet me një ndeshje dhe 35,000 funte gjobë, ndërsa trajneri i ‘Spurs’, Conte, gjobitet me 15,000 funte.

Të dy pranojnë sjellje të pahijshme pas një serie përplasjesh në barazim në ‘Stamford Bridge’, por ndalimi i Tuchel u pezullua përkohësisht në pritje të arsyeve me shkrim.

Gjermani është gjobitur gjithashtu me 35,000 funte nga Federata e Futbollit për sjellje të pahijshme pas shkeljes së rregullit E3 të FA, ndërsa Conte është gjobitur me 15,000 £ pasi të dy trajnerët treguan sjellje josportive.

Ndalimi i Tuchel është pezulluar përkohësisht, në pritje të arsyeve të plota me shkrim për vendimin – duke lejuar menaxherin e Chelseat të zërë vendin e tij në ndeshjen e së dielës në Premier Ligë ndaj Leeds.

Tuchel dhe Conte u përfshinë në një seri grindjesh gjatë derbit të zjarrtë, me të dy trajnerët që më pas kishin edhe një konflikt dhe me të përfunduar ndeshja u ndëshkuan me kartonë të kuq nga gjyqtari Anthony Taylor.

“Një komision i pavarur rregullator ka urdhëruar sot që Thomas Tuchel të gjobitet me 35,000 £ dhe të ndalohet nga linja e lojës për një ndeshje, dhe Antonio Conte të gjobitet me 15,000 £ pasi ata respektivisht kanë shkelur Rregullën E3 të FA”, thuhet në një deklaratë të FA.

“Thomas Tuchel dhe Antonio Conte pranuan se sjellja e tyre pas bilbilit final të ndeshjes së Premierligës ndërmjet Chelsea FC dhe Tottenham Hotspur FC të dielën, 14 gusht 2022, ishte e pahijshme dhe të dy menaxherët kërkuan një seancë dëgjimore në letër. Këto sanksione janë subjekt i apelimit dhe ndalimi me një ndeshje i Thomas Tuchel është pezulluar përkohësisht në pritje të arsyeve me shkrim të komisionit të pavarur rregullator për vendimin e tij që do të vihet në dispozicion në kohën e duhur”./Lajmi.net/