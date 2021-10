Tuchel del kundër ftesës së Anglisë për James

Reece James dhe Mason Mount u emëruan në skuadrën e Gareth Southgate në Angli për kualifikueset e Kupës së Botës kundër Andorrës dhe Hungarisë në tetor gjersa trajneri i Chelseat, Thomas Tuchel ka bërë shaka duke thënë se Reece është thirrur në ekipin e Vaterpolos.

“Mendova se ndoshta Reece ishte thirrur në ekipin e vaterpolos në Angli sepse ai po stërvitet në pishinë”, tha me shaka Tuchel.

Tekniku gjerman ka thënë se Reece James nuk do të jetë në gjendje të përfaqësojë Anglinë javën e ardhshme, pasi mbrojtësi aktualisht është “duke stërvitur në pishinë”.

James u emërua në skuadrën e Gareth Southgate me 23 lojtarë për kualifikueset e Kupës së Botës në tetor, pavarësisht se çaloi kundër Manchester City fundjavën e kaluar dhe humbi udhëtimin e mesjavës në Juventus.

Tuchel beson se thirrja duhet të jetë një “keqkuptim” me mbrojtësin jo në stërvitje të plotë dhe nuk pret që ai të luajë për Anglinë, ndërsa James gjithashtu do të humbasë ndeshjen e Chelsea me Southampton të shtunën.

“Unë u befasova pak, por e kuptoj që ai u zgjodh. Kjo nuk do të ndodhë, sepse ai po stërvitet në pishinë. Mund të jetë vetëm një keqkuptim.”

I pyetur nëse dikush nga Anglia kishte kontaktuar para se James të emërohej në skuadër, Tuchel u përgjigj: “Imagjinoni nëse çdo trajner ndërkombëtar thërret trajnerin [e klubit]? Askush nuk mund të më arrijë gjithsesi. Klubi është në kontakt dhe [drejtori teknik i Chelsea ] Petr Cech i rendit këto gjëra. Mund të ndodhë. ”

Mason Mount u përfshi gjithashtu nga Southgate, por Tuchel do të ketë përsëri mesfushorin për ndeshjen e së shtunës në Premier Ligë para se të udhëtojë me Anglinë për t’u përballur me Andorrën dhe Hungarinë. /Lajmi.net