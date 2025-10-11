Tubimi i Pecit | Sillen përforcime nga Prishtina, shihet një autobus “01” afër sallës

Disa autobusë janë parë sot në Mitrovicë para sallës së sporteve “Minatori”, ku do të mbahet tubimin përmbyllës i VV/Guxo në mbështetje të kandidatit të tyre, Faton Peci. Pamjet i ka publikuar mediumi lokal “Mitropol”.     Kundërkandidati i tij nga PDK-ja, Arian Tahiri dje kishte mbajtur takimi, ku e njëjta sallë ishte mbushur përplot…

11/10/2025 16:40

Disa autobusë janë parë sot në Mitrovicë para sallës së sporteve “Minatori”, ku do të mbahet tubimin përmbyllës i VV/Guxo në mbështetje të kandidatit të tyre, Faton Peci.

Pamjet i ka publikuar mediumi lokal “Mitropol”.

 

 

Kundërkandidati i tij nga PDK-ja, Arian Tahiri dje kishte mbajtur takimi, ku e njëjta sallë ishte mbushur përplot simpatizantë.

