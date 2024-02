Trupi gjykues lejon vizitat private të Thaçit, Veselit, Selimit e Krasniqit

Gjykatësit e dhomave të specializuara në Hagë, kanë vendosur që të mos imponojnë masa të reja kufizuese në lidhje me vizitat private të të pandehurve për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Rexhep Selimin dhe Jakup Krasniqin.

Në një vendim të datës 9 shkurt 2024, i cili u shpall nga kreu i panelit të gjykatësve, Charles Smith III, u rikujtuan të pandehurit, veçanërisht zotërinjtë Thaçi dhe Selimi, për obligimin e tyre për të mos i shpërndarë të tretëve të paautorizuar ndonjë informacion konfidencial, veçanërisht atë që mund të lehtësojë identifikimin e dëshmitarëve të mbrojtur.

Vendimi thekson se Sekretariati i Gjykatës do të bëjë të qartë për vizitorët në qendrat e paraburgimit se ata duhet të rrijnë larg nga çdo diskutim ose pjesëmarrje në biseda që përfshijnë informacione konfidenciale, me theks të veçantë në të dhënat që lidhen me identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur.

Përtej kësaj, vendimi u kërkon avokatëve të të pandehurve që t’i rikujtojnë anëtarët e stafit të tyre rreth obligimeve që rrjedhin nga qasja në informacionin konfidencial.

Paneli gjyqësor ka argumentuar se, përkundër kërkesave për monitorim të shtuar nga Zyra e Prokurorit të Specializuar për vizitat private të zotërinjve Thaçi dhe Selimi, nuk ka gjetur prova të mjaftueshme që tregojnë se këto takime janë abuzuar për çështje jashtë ligjit.

Pas dorëzimit të aktakuzës së ndryshuar më 30 shtator 2022, e cila përmban dhjetë pika të akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, dhe një aktakuzë shtesë të dorëzuar më 29 prill 2022 që përfshin akuzat për krime lufte në lokacione shtesë, të pandehurit kanë shpallur pafajësinë e tyre në paraqitjet e tyre të para gjatë nëntorit 2020.

Aktakuza kundër zotërinjve Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi u konfirmua fillimisht më 26 tetor 2020, duke i lënë ata në pritje të vazhdimit të proceseve gjyqësore që kanë të bëjnë me periudhën e konfliktit në Kosovë.