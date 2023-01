Trupat ukrainase “së shpejti” do të trajnohen në Britani Ambasadori i Kievit në Londër, Vadym Prystaiko, tha se ekipet ukrainase të tankeve “së shpejti do të arrijnë” në Mbretërinë e Bashkuar për të nisur trajnimet për të operuar tanket Challenger 2. Këto lloje tankesh, zyrtarët britanikë kanë premtuar se do t’i dhurojnë Ukrainës. Në një video-intervistë për Shërbimin ukrainas të Radios Evropa e Lirë…