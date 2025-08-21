Trumpi tërhiqet për momentin nga bisedimet e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës, thonë burimet
Presidenti amerikan, Donald Trump synon të tërhiqet për momentin nga organizimi i një takimi midis udhëheqësve të Rusisë dhe Ukrainës, sipas zyrtarëve të administratës që janë të njohur me situatën, duke bërë një hap prapa nga negociatat për t’i dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës.
Faza tjetër sipas Trumpit për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë mbetet një takim dypalësh midis Vladimir Putinit, presidentit rus, dhe Volodymyr Zelenskyt, presidentit ukrainas, kanë thënë zyrtarët.
Trumpi u ka thënë këshilltarëve ditëve të fundit se synon të organizojë një takim trepalësh me dy udhëheqësit vetëm pasi ata të jenë takuar më parë, megjithëse nëse ky takim fillestar do të zhvillohet mbetet ende e paqartë dhe Trumpi nuk ka ndërmend të përfshihet në këtë përpjekje.
Në një intervistë telefonike me prezantuesin e talk show, Mark Levin në ABC të martën, Trumpi ka thënë gjithashtu se mendonte se do të ishte më mirë që Putini dhe Zelensky të takoheshin pa të në radhë të parë.
“Dua vetëm të shoh se çfarë ndodh në takim. Pra, ata janë në procesin e përgatitjes së tij dhe ne do të shohim se çfarë ndodh”, ka thënë Trumpi.
Ngurrimi i Trumpit për të nxitur Putinin dhe Zelenskyn në një takim vjen pasi ai ka pranuar ditët e fundit se përfundimi i luftës në Ukrainë ka qenë më i vështirë nga sa kishte parashikuar, pasi kishte thënë gjatë fushatës zgjedhore vitin e kaluar se mund ta arrinte këtë brenda 24 orësh.
Një zyrtar i lartë i administratës e ka karakterizuar situatën si një “qasje pritjeje dhe shikimi” nga Trumpi për të përcaktuar nëse një takim Putin-Zelensky mund të caktohet. Por ka pasur pak shenja të prekshme në ditët e fundit të përparimit dhe Shtëpia e Bardhë nuk ka një listë të shkurtër vendesh ku mund të zhvillohet takimi.